Родителей воронежских школьников предупредили, что детям начали звонить украинские мошенники

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Родителям воронежских школьников посоветовали удалить телефонные номера детей, если они размещены в свободном доступе в интернет-группах или сообществах. Информацию о предупреждении начали распространять учителя в родительских чатах. Об этом рассказала одна из родительниц 16 января.

- В сообщении говорится, что детям могут поступать звонки от людей, которые представляются сотрудниками газовой службы. Чтобы проверить исправность системы, они просят их включить газ на всех конфорках плит. Звонки поступают из Украины и их целью является попытка организовать взрыв в многоквартирном доме. Якобы это будет месть за взрыв в Днепропетровске, - поделилась мама воронежской восьмиклассницы.

Информация о подобных провокациях уже размещена и в российских соцсетях. Комментаторы считают, что звонки поступают из Центра информационно-психологических операций Украины.