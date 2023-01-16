Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 9:44

Родителей воронежских школьников предупредили, что детям начали звонить украинские мошенники

Сообщения размещают в родительских чатах
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Родителям воронежских школьников посоветовали удалить телефонные номера детей, если они размещены в свободном доступе в интернет-группах или сообществах. Информацию о предупреждении начали распространять учителя в родительских чатах. Об этом рассказала одна из родительниц 16 января.

- В сообщении говорится, что детям могут поступать звонки от людей, которые представляются сотрудниками газовой службы. Чтобы проверить исправность системы, они просят их включить газ на всех конфорках плит. Звонки поступают из Украины и их целью является попытка организовать взрыв в многоквартирном доме. Якобы это будет месть за взрыв в Днепропетровске, - поделилась мама воронежской восьмиклассницы.

Информация о подобных провокациях уже размещена и в российских соцсетях. Комментаторы считают, что звонки поступают из Центра информационно-психологических операций Украины.