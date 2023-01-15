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НовостиОбщество15 января 2023 16:27

Под Воронежем неизвестные устроили свалку из шкур и остатков животных

Отходы привлекли внимание лис и бродячих собак
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Фото: Предоставлено

Жители Рамонского района сообщили лесникам свалке мусора, образовавшейся у поселка Нелжа. Свалку облюбовали лисы и бродячие собаки. Как оказалось, их привлекли шкуры и остатки животных, выброшенные нарушителями.

- Уборка бытовых отходов, которые граждане приносят в лес, не входит в полномочия управления лесного хозяйства, - сообщил директор лесничества Алексей Ряполов, - поэтому ликвидируем свалки в нерабочее время, на субботниках, как говорится, на общественных началах.

Алексей Рясополов сообщил, что лесники оперативно отреагировали на сообщение местных жителей и ликвидировали свалку. Управление лесного хозяйства просит жителей региона бережно относиться к лесу, не оставлять после себя мусор и по возможности стать участником важного для всех дела по очистке леса от бытовых отходов. Не проходите мимо брошенного кем-то мусора в лесу – соберите его в пакет и выбросьте в ближайший мусорный контейнер.