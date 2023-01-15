Больше 90% воронежцев успешно сдали зачет о финансовой грамотности

В зачете приняли участие больше 20 тысяч жителей региона Фото: из архива «КП»

Больше 20 тысяч жителей Воронежской области приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который прошел в декабре 2022 года. Успешно справились с заданиями 92% участников из нашего региона.

Проверить свои знания в этом году могли и семейные команды. Таких, по данным воронежского отделения Банка России, оказалось почти 1700.

- Второй год подряд воронежцы показывают очень достойные результаты. Это говорит о том, что работа координационного совета по повышению финансовой грамотности при правительстве региона дает свои плоды, - рассказал Роман Костянский, управляющий воронежским отделением Банка России. – Однако некоторые темы вызывали затруднения. Анализ результатов онлайн-зачета позволит понять, чему надо уделять больше внимания.

Школьникам сложнее всего далось задание по постановке и достижению финансовой цели – отказаться от лишних трат и накопить деньги на новую настольную игру. Взрослых затруднил вопрос по условиям льготной ипотеки. Оказалось, что далеко не все знают, как застраховать себя от крупных потерь на случай непредвиденной ситуации в жизни или как противостоять маркетинговым уловкам продавцов.