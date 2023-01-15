На перекрестке в центре Воронежа иномарка протаранила «Ладу»

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В пятницу в 18.20 на улице Студенческой в Воронеже столкнулись «Митсубиси-Аутлендер» и «Лада Гранта». По предварительным данным, 49-летний водитель иномарки на пересечении с улицей Чайковского попытался проехать перекресток неравнозначных дорог без остановки, нарушив требование знака. В этот момент по Чайковского двигалась «Лада» под управлением 26-летнего воронежца. В результате столкновения пострадала 33-летняя местная жительница, находившаяся в отечественном автомобиле. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.