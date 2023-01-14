В Воронежской области за 30 лет капитально отремонтируют более 9 тыс домов

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За период 2023-2052 годов в Воронежской области отремонтируют более 9 тысяч домов. В региональную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением правительства Воронежской области №1035 от 30.12.2022, включены 9092 многоквартирных дома общей площадью более 46 млн кв. м. Из них 4745 домов подлежат ремонту в Воронеже, 4347 домов - в районах области, об этом сообщил Фонд капремонта Воронежской области.

- Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов включает устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация зданий или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, - отметили в ведомстве.

Напомним, в соответствии с Жилищным кодексом РФ в региональную программу капремонта не включаются дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также дома, в которых имеется менее чем пять квартир.