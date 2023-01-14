Воронежские власти объяснили возращение пятерых детей из приемной семьи на Украину

В telegram-каналах муссируется тема о якобы принудительном изъятии и возвращении на Украину детей, проживающих в Воронежской области. В региональном правительстве отметили, что несовершеннолетних отправили в соседнюю страну на законных основаниях. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, семья, которая взяла малышей под опеку, в 2022 году переехала из-за СВО в Бобров. Но теперь объявилась родная мать детей, которая и захотела забрать их обратно.

- Учитывая статус опекунства в приемной семье, мать имеет на это право. Но главное - это искреннее желание самих детей, - сообщили в пресс-службе Правительства Воронежской области. - По данным воронежского уполномоченного по правам ребенка Ирины Поповой, с детьми перед возвращением на Украину беседовали психологи, это зафиксировано в формате рабочей видеосъемки. Размещаемые в интернете снимки, где дети якобы выражают негативные эмоции, по данным Поповой, истолкованы неверно: слезы детей - эмоции от долгой разлуки с матерью. Сейчас несовершеннолетние возвращены родительнице.