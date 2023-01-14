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НовостиПроисшествия14 января 2023 7:16

Под Воронежем КамАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель погиб

ДТП произошло в Панинском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла днем 13 января в Панинском районе.

Около 12.50 на 13-м километре автодороги «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка» 34-летний водитель КамАЗа с прицепом, следовавший со стороны Панино в сторону Верхней Хавы, не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в дерево. Водитель грузовика скончался на месте происшествия.

За 13 января в Воронежской области зарегистрировали 112 ДТП, в них пострадали 10 человек, двое погибли.