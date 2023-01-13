В Воронеже расследуют загадочную тяжелую травму врача

Несчастный случай в стоматологической поликлинике № 5 по пока неясным причинам решили скрыть. Фото: sp5.zdrav36.ru

Сотрудники государственной трудовой инспекции сообщили о расследовании тяжелого несчастного случая. Он произошел с 60-летним врачом стоматологической поликлиники № 5, расположенной по адресу: улица Ильича, 130. Мужчина получил на производстве закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей головы.

В ходе разбирательства государственный инспектор труда выяснил, что работодатель не проводил расследование обстоятельств этого несчастного случая. Из-за чего сделал вывод: ЧП по каким-то причинам решили скрыть. В ходе дополнительного расследования выяснят, почему руководители стоматологической поликлиники так поступили.