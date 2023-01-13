В Воронеже прекратили уголовное дело директора театра юного зрителя

В мировом суде Коминтерновского района прекратили уголовное дело по части 1 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» в отношении директора театра юного зрителя (ТЮЗ) Андрея Васильева. Решение вступило в законную силу.

Заявление о клевете подала знакомая Васильева. Женщина утверждала, что в 2021 году в соцсети директор ТЮЗ предложил ей встретиться. Она ему не ответила. Тогда Васильев якобы отправил электронное письмо ее мужу, в котором рассказал о давних интимных отношениях с его супругой.

В суд в итоге женщина не явилась. Поэтому уголовное дело, собственно, и решили закрыть.