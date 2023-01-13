В Нововоронеже ищут пропавшую 48-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры объявили поиски 48-летней Ирины Романовой. Она пропала 10 января в Нововоронеже. Ушла из дома и с родственниками больше не связывалась. Ориентировку на женщину разместили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и попросили жителей региона помочь в ее поисках.

Приметы Ирины Романовой: рост 160 см, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения была одета в голубую куртку, черные болоньевые штаны и светло-бежевые ботинки.

Если вы знаете какую-либо информацию о ее местонахождении, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.