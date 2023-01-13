Новым заместителем главы департамента экономического развития Воронежской области стала Надежда Санина

Надежда Санина. Фото: департамент экономического развития Воронежской области ВКонтакте.

В департаменте экономического развития Воронежской области перестало быть вакантным место заместителя руководителя. Новым замом стала Надежда Санина. До этого она работала руководителем МКУ «Агентство управления проектами». Эту должность она занимала с 2019-го до конца 2021 года, также по сути являясь руководителем проектного офиса администрации Воронежа.

Надежда Санина родилась в Воронеже. С отличием окончила Российский государственный открытый технический университет путей сообщения (РГОТУПС) по специальности «Национальная экономика». Получила дополнительное образование в московских и региональных вузах.

Трудовую деятельность начала на производстве. Начинала контролером работ и доросла до главного экономиста/финансиста. В 2008-2014 гг. руководила инвестиционными проектами в нескольких бизнес-структурах. В 2014-2016 гг. занималась внедрением системы проектного управления в Центре кластерного развития Воронежской области.

В свободное время Надежда Санина занимается спортом. Причем настолько серьезно, что у нее имеется звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике.

В новой должности Санина будет курировать несколько направлений работы:

контрольно-надзорная деятельность,

реализация на территории Воронежской области национального проекта «Производительность труда»,

оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, а также эффективности руководителей исполнительных органов власти Воронежской области

инновационное развитие,

координация деятельности административных комиссий в муниципальных образованиях.