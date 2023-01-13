Тренером воронежского «Факела» стал бывший футболист московского «Спартака»

Алексей Ребко. Фото: с сайта ФК "Факел"

В тренерском штабе «Факела» пополнение. Туда пришел Алексей Ребко. Ранее он работал в футбольной школе «Строгино», а затем в московском «Локомотиве» главным тренером клубной академии. За плечами Ребко также вполне успешная карьера футболиста. В качестве игрока он выступал за столичные «Спартак» и «Динамо», «Москву», «Ростов», «Луч-Энергию» из Владивостока. Ребко вызывали и в сборную России.

Сейчас тренерский штаб «Факела» выглядит так:

главный тренер Дмитрий Пятибратов;

его помощники Валерий Климов и Алексей Ребко;

тренер вратарей Александр Чихрадзе;

тренер по физической подготовке Дмитрий Сорокин.