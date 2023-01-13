Воронежец украл автомобильный кузов и сдал его на металлолом

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

О краже в полицию сообщил 71-летний владелец автомобиля «Мазда-2200». Он пояснил, что машина была припаркована на территории промышленной зоны в Ленинском районе Воронежа. Пенсионер занимался его разукомплектацией. В январе, придя на место стоянки, он обнаружил, что кузов похищен. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Как рассказали 13 января в ГУ МВД по региону, стражи порядка установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Его задержали по месту жительства. Он признался, что при помощи манипулятора транспортировал кузов в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные цели.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.