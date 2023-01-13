Воронежца осудили за публичные призывы к экстремизму к 2 годам колонии-поселения

Центральный районный суд приговорил 45-летнего воронежца Григория С. к двум годам в колонии-поселении, который в социальных сетях призывал к насилию над сотрудниками ФСБ. Также он лишен права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете на такой же срок. Об этом рассказали в УФСБ России по Воронежской области 13 января.

Мужчину вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным силовиков, он придерживался радикальных антигосударственных взглядов. В связи с чем разместил после стрельбы 19 декабря 2019 года в Москве у здания ФСБ России на Лубянке в публичном доступе на своей личной странице во «ВКонтакте» материал, содержащий призыв к насильственным действиям в отношении сотрудников ведомства.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Суд признал воронежца виновным. В апелляции приговор был оставлен без изменений.