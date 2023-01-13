В воронежском райцентре водитель на «Шевроле» снес автобусный павильон

Фото - ГУ МВД по региону

В Бутурлиновке «Шевроле» съехал с проезжей части и влетел в автобусный павильон. Пострадала пассажирка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 января.

Авария произошла днем ранее в 14.18 на улице Дорожная напротив дома №80. По данным полиции, водитель, 67-летний местный житель, не справился с управлением.

В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка «Шевроле», которая была доставлена в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.