На воронежской трассе в аварии тяжелые травмы получил водитель-экспедитор

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудники Гострудинспекции Воронежской области расследуют несчастный случай, который произошел с работником АО «Хлебозавод». Водитель-экспедитор во время развоза продукции попал в ДТП. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в учреждении.

Там уточнили, что авария произошла на трассе М-4 «Дон» 8 января. 52-летний водитель-экспедитор пострадал, когда доставлял хлебобулочные изделия в магазины.

— Характер полученных повреждений здоровья и степень их тяжести, относится к категории тяжелых несчастных случаев, —пояснили в пресс-службе Гострудинспекции.

В данный момент проводится расследование несчастного случая.