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НовостиПроисшествия12 января 2023 16:32

Воронежская прокуратура начала проверку по поводу ДТП с участием «Газели» и школьного автобуса

Столкновение произошло сегодня в селе Рождественская Хава
Алексей СЕРГУНИН

Прокуратура Новоусманского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства при организации перевозок детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное ведомство.

Как ранее информировал сайт vrn.kp.ru, сегодня, 12 января, примерно в 14:35 в селе Рождественская Хава у дома №1 по улице Дзержинского 67-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-2705, пытаясь повернуть, столкнулся со встречным автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель ГАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности.