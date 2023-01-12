Воронежский губернатор раскритиковал работу коммунальщиков

По словам Александра Гусева, в сфере ЖКХ есть проблемы с отоплением. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал критические отзывы жителей региона из-за нерешаемых годами проблем в сфере ЖКХ.

- Конечно, я вижу жалобы воронежцев на температуру горячей воды в кранах их квартир и домов. И с жителями региона я согласен: контроль над коммунальщиками нужно ужесточить, - написал в своем телеграм-канале Александр Викторович.

По словам главы региона, он поручил подготовить документацию, в которой до цифры будут расписаны все обязательства коммунальщиков.

- Так, в централизованной системе водоснабжения горячая вода должна быть не менее 60 градусов по Цельсию, - отметил Александр Гусев.

Как отметил глава региона, обратная связь воронежцев - главный ориентир для тех, кто хочет остаться работать в коммунальной сфере.

- Раз уж вы, коллеги, рассчитываете свою экономику и закладываете ее в тарифы для населения, будьте добры соблюдать правила.

По словам Александра Гусева, в сфере ЖКХ есть и другие проблемы, например, с отоплением.

- Да, они локальные. Но все равно спуску ответственным давать не будем. Как вы знаете, у нас сменилось руководство Госжилинспекции и вместе с этим меняется тон диалога с управляющими компаниями. Проблемы будем решать.