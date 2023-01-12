Воронежский скалолаз Андрей Чурилов выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях

Андрей Чурилов (справа). Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Накануне, 11 января, в воронежском спортивном центре «Гран-При» финишировали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Рождественский турнир-2023». На одном из самых высоких скалодромов страны выступили сильнейшие скалолазы возрастом от 10 до 19 лет – свыше 500 человек из 35 регионов. Они разыграли 24 комплекта наград в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг».

Воронежскую область представили 37 спортсменов, в числе которых Андрей Чурилов. Он продемонстрировал невероятное мастерство и занял третье место в дисциплине боулдеринг среди юниоров. На первом месте в этой дисциплине оказался Евгений Жилов (Челябинская область), а на втором - Алексей Блем (Красноярский край).

В общей сложности по итогам «Рождественского турнира» на счету воронежцев оказалось пять наград. В трудности помимо Чурилова на пьедестал поднялись Илья Рябых и Кирилл Шивинский, а в скорости бронзу выиграл Владимир Кирюшкин.