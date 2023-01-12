В Воронеже ночью по выделенным полосам для автобусов разрешат ездить всем видам транспорта

Над выделенными полосами для автобусов на Московском проспекте и улице Плехановской с четверга, 12 января, появились специальные таблички. На них размещена информация о разрешении движения по этим участкам всем видам транспорта в ночное время – с 23.00 до 6.00.

На такие изменения пошли прежде всего для облегчения уборки города, в которой порой для большей оперативности, кроме городской техники, задействуют и другую.

Въезжать и выезжать на выделенную полосу в ночное время водители смогут не только для поворота или выезда с прилегающих улиц, но и для движения по выделенной полосе. Однако пересекать ее можно будет так же, как и раньше: только в местах, отмеченных прерывистой линией.

Такие же таблички в ближайшее время планируют установить и на улицах Остужева, Степана Разина, 20-летия Октября, Чернавском, ВоГРЭСовском и Северном мостах, а также Чернавской и ВоГРЭСовской дамбах.