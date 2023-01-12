Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова открывает свою школу

Ангелина Мельникова. Фото из телеграм-канала спортсменки.

29 января в воронежском спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а) начнет работу школа гимнастики имени Ангелины Мельниковой. Об этом Олимпийская чемпионка-2021 сообщила в своем телеграм-канале.

- В школе будут часто проводиться открытые уроки и праздники, родители смогут наблюдать за успехом своих детей, также мы будем активно вести соцсети, чтобы вы могли наблюдать за своим спортсменом в процессе тренировки, - написала Мельникова.

Начало церемонии открытия школы в 13:00. Вход свободный.