Воронежским зоологам принесли краснокнижного змееяда с травмой

Фото центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

В воронежский центр охраны животных привезли краснокнижную птицу змееяда – дневного хищника с «совиной» головой. Грозу змей, молчаливого и нелюдимого, обнаружил возле трассы Острогожск – Репьёвка руководитель туристического объединения «Путешественники» Илья Капилаш, рассказали сотрудники Центра. Птица была ранена и обессилела. Мужчина аккуратно выловил его и передал в АНО «Наша природа».

Осмотр ветеринара показал, что у змееяда повреждено крыло, киль, отмечается смещение рёберных дуг и контузия лёгких. Вероятно, он столкнулся с машиной.

К счастью, сейчас пернатый пациент идёт на поправку, говорят зоологи. Как только он наберёт достаточный вес и залечит травмы, его повторно обследуют и решат, сможет ли он вернуться в привычную среду.

СПРАВКА «КП»:

Кто такой змееяд

Это крупная птица с непропорционально огромной, почти «совиной» головой и большой лицевой частью. Относится к числу самых недоверчивых хищников и нечасто попадается на глаза человеку.

Птица является стенофагом, то есть её меню узкоспециализированное: змееяд питается рептилиями (чаще всего змеями). Изредка он ловит лягушек, чужих птенцов, грызунов.

В рацион хищника входят даже ядовитые змеи – пикируя, он хватает жертву за голову, чтобы та не успела его укусить.

В гнезде змееядов чаще всего одно яйцо, редко – два. Низкая плодовитость стала причиной редкости птицы.

Своих птенцов хищник выкармливает тоже змеями, причём принося их в полупроглоченном состоянии.