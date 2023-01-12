Воронежские автоинспекторы помогли заглохшему на дороге «Опелю»

Вчера, 11 января, вечером у дома № 3 по Воронежскому шоссе в Нововоронеже экипаж ДПС в составе старших лейтенантов полиции Романа Сухочева и Александра Хрипунова заметил автомобиль «Опель Астра», который находился на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

30-летний водитель пояснил, что во время движения машина неожиданно заглохла. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отбуксировали «Опель» на обочину и освободили проезжую часть. Кроме того, полицейские помогли водителю наладить работу двигателя. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и возможность добраться вовремя домой.