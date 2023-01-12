Воронежцы стали призерами всероссийских соревнований по бадминтону

В Раменском во дворце спорта «Борисоглебский» состоялись всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Новогодний Волан». 393 спортсмена из 18 регионов в четырех возрастных группах боролись за награды и призы на обязательном просмотровом турнире для членов сборной команды России. Воронежскую область представляли воспитанники ГБУ ВО «Спортивная школа № 2» и региональной федерации бадминтона.

В активе наших земляков пять призовых мест. Второе место в смешанном разряде (до 13 лет) занял Родион Кель, выступавший в паре Каролиной Мартышевской из Санкт-Петербурга. У Родиона также бронза в мужском парном разряде с Артемом Павловым (Ярославская область). Иван Апостолюк (до 19 лет) дважды финишировал третьим – в мужском одиночном разряде и в мужском парном с Никитой Зибровым (Саратовская область). Бронзовая медаль на счету Захара Келя (до 17 лет). Он замкнул ТОП-3 в смешанном парном разряде с Анастасией Грачевой (Санкт-Петербург).

Напомним, что в 2021 году Захар Кель стал абсолютным победителем первенства России по бадминтону среди спортсменов до 13 лет, выиграв во всех разрядах (одиночном, парном мужском и в миксте). А в октябре 2022 года спортсмен повторил свой успех, завоевав три золота первенства России, но уже в категории до 15 лет.

Завтра, 13 января, Захар Кель и Иван Апостолюк отправятся в Сочи на тренировочное мероприятие сборной команды России по бадминтону (юноши и девушки до 17 лет).