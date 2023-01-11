В Воронежской области мужчина избил знакомого автомобильной покрышкой по голове

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Борисоглебский городской суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал 41-летний мужчина, который умышленно причинил вред здоровью местному жителю (п. з, ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, вечером возле одного из домов по улице Льва Толстого в Борисоглебске между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Слово за слово, он перерос в драку. Обвиняемый сначала наносил оппоненту удары ногами и кулаками, а затем пошли в ход предметы, попавшие под руку. Борисоглебец дал ему по голове автомобильной покрышкой, а затем, используя неустановленный предмет в качестве оружия, нанес потерпевшему еще не менее двух ударов.

В результате избиения гражданин получил травмы, которые квалифицируются, как средний вред здоровью. Его обидчику грозит до пяти лет лишения свободы.