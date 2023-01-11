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НовостиОбщество11 января 2023 16:27

В 2022 году в Воронежской области смертность в два раза превысила рождаемость

На свет появилось 17434 младенца, умерло 35388 человек
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области по итогам 2022 года смертность в два раза превысила рождаемость. Об этом свидетельствуют данные областного управления ЗАГС, опубликованные на портале регионального правительства в разделе сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Судя по документу в прошлом году в Воронеже на свет появилось 10383 младенца. А в других муниципалитетах региона - 7051 малыш. То есть всего родилось 17434 новорожденных.

Между тем, за год в регионе умерло 35388 человек. Из них 14472 – в Воронеже, 20916 – в области. Естественная убыль населения в прошлом году составила 17954 человека.