За год в Воронежской области поженилось 16,8 тысяч пар

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В 2022 году в Воронежской области было зарегистрировано 16 768 браков. Из них 9,6 тысяч были заключены в столице Черноземья. Статистическими данными поделилось региональное управление ЗАГС. Цифры опубликовали на портале облправительства.

Кроме того, жители региона подали за минувший год 10 035 заявлений о разводе. Из них 5,1 тысяч – в Воронеже.

Также сообщается, что в ЗАГСы Воронежа поступило 1148 заявлений об установлении отцовства и 1423 – в районах. Кроме того, отделы приняли 132 заявления об усыновлении.

Имена в 2022 году решили поменять 1316 жителей Воронежской области.