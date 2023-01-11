Тело пропавшего три дня назад 56-летнего воронежца нашли в его квартире

Тело пропавшего 8 января 56-летнего воронежца нашли в его квартире, расположенной в Советском районе. Обнаружили его полицейские, вскрыв дверь. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 11 января.

Там пояснили, что об исчезновении мужчины заявили его коллеги, с которыми у него были хорошие отношения. Он работал в сфере торговли.

По информации поисковиков, смерть воронежца наступила по естественным причинам, мужчине могло стать плохо.

– Его коллеги забеспокоились после того, как он не вышел на работу. Отзывы о нем очень хорошие - ответственный, не пьющий, работящий, поэтому им это показалось странным, и они забеспокоились, – рассказали в отряде.