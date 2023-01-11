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НовостиПроисшествия11 января 2023 11:30

В Воронеже прохожий избил уличного гитариста

Драка произошла возле гипермаркета «Линия» Северного микрорайона
Олег КУЗНЕЦОВ
"Типичный Воронеж".

"Типичный Воронеж".

Фото: кадр с видео

Во вторник, 10 января, в соцсетях появилось видео избиения прохожим уличного гитариста возле гипермаркета «Линия» Северного микрорайона (Бульвар Победы, 38а). На кадрах видно, что мужчина сначала наносит удары кулаком, потом бросает музыканта на асфальт и продолжает бить его по голове. Часть гитары после сильного удара отлетает в сторону. Видимо, инструмент сломан.

Отдельно слово «благодарности» другим прохожим. Они не то, что не пытаются защитить гитариста или разнять мужчин, но даже и не пытаются вызвать полицию. В откликах в соцсети возмущаются их равнодушием.

Видимо, в итоге никто серьезных травм не получил. Во всяком случае с заявлением в полицию по поводу этого инцидента никто не обращался.