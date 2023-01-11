Мэрия Воронежа может расторгнуть контракт с перевозчиком на автобусном маршруте №41

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В социальных сетях снова воронежцы массово выкладывают посты с жалобами на исчезновение на улицах города-миллионника маршруток №41. В частности, они поясняют, что транспорт ходит крайне редко и непонятно по какому расписанию. Некоторые пользователи сообщают, что не встречали автобусов с таким номером с ноября прошлого года.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Воронежа в среду, 11 января. Там рассказали, что городское управление транспорта ранее уже направляло претензию в адрес перевозчика. Она касалась нарушений условий действующего контракта на транспортное обслуживание – в частности, несоблюдение графиков. Сейчас профильное подразделение горадминистрации и вовсе прорабатывает вопрос расторжения контракта с перевозчиком.