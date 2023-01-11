Воронежские санитарные врачи за 2022 год сняли с реализации более 5,5 тонн некачественных продуктов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 2022 год санитарные врачи выявили в Воронежской области 309 партий некачественных продуктов. В итоге сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области изъяли из реализации 5,6 тонн опасных пищевых товаров (в том числе, семь партий импортируемой продукции). Из них было 4,5 тонны некачественных овощей, фруктов, ягод (144 партии), 413 кг консервов (18 партий), 22 партии мясных продуктов (171 кг).

Сред причин: не соответствие установленным гигиеническим нормативам, истечение срока годности, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов, неправильная маркировка.

Производителей и продавцов за эти нарушения оштрафовали на общую сумму более двух млн рублей.