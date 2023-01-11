Выплаты для воронежских многодетных семей взамен земли можно будет потратить на стройматериалы и ремонт

Фото из архива КП Фото: из архива КП

С прошлого года в Воронежской области многодетные семьи взамен земельных участков могут получить денежную выплату. Она равна 200 тысячам рублей. Средства можно было потратить на ограниченное количество вариантов. В 2023 году это может изменится. Об этом в среду, 11 января, сообщил губернатор Александр Гусев.

Власти региона приняли решение развить эту меру поддержки. Так, раньше семьи могли потратить выплаты на оплату жилья, его строительство или погашение жилищных кредитов.

Теперь средства можно будет тратить и на другие цели. Например, на стройматериалы, ремонт, проектирование жилища, на техприсоединение к инженерным сетям и ряд других моментов. В данный момент соответствующий документ проходит всестороннюю экспертизу.