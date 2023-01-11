Коронавирус в Воронежской области на утро 11 января: 26 человек заболели, 1 умер

Около половины тех, кто сейчас заражается коронавирусом, попадает в больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи сообщили данные о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро среды, 11 января, заболели 26 жителей Воронежской области, 12 из них попали в больницы. На начало дня 10 января, заразившихся было меньше – 20, из них 11 госпитализировали. Можно сделать вывод – ходящий вирус затрагивает не такое, как раньше, количество людей, однако течение болезни примерно у половины из них тяжелое. Всего за время эпидемии заразились коронавирусом 471 034 жителя Воронежской области.

Впервые за девять дней была зафиксирована смерть от ковидных осложнений. Жертв коронавируса в Воронежской области теперь стало 8 602.

Еще 41 человек выздоровел. На утро 10 января победивших ковид было чуть меньше – 38. Всего закрыли больничный по этой опасной заразе уже 461 959 жителей Воронежской области.