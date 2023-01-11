Возле воронежского автовокзала появится 24-этажный бизнес-центр

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Недалеко от воронежского автовокзала и управы Коминтерновского района, на месте аварийных двухэтажек, появится высотный бизнес-центр. 24-этажный объект возведут в квартале, ограниченном Московским проспектом, улицами 45-й Стрелкой дивизии, Славы и Ракетным переулком.

По данным застройщика, проект обойдется в 1,5 млрд рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию через полтора года. Площадь нового бизнес-центра 9,6 тыс. кв. м.

Предполагается, что объект обеспечит работой порядка трех сотен воронежцев. В деловом центре планируют размещать офисы, коворкинги, конференц-залы, парковку на 200 машино-мест.

Предполагается, что здание станет одним из самых высоких в городе и войдет в ТОП-5 воронежских башен.