Воронежские солисты споют в Старый Новый год фрагменты оперетт и советские хиты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр оперы и балета приглашает воронежцев отметить Старый Новый год. 13 и 14 января в оперном состоится большой праздничный гала-концерт. Весь вечер в программе искрящаяся как брызги шампанского музыка, которая создаст праздничное настроение.

- Прозвучат фрагменты из самых известных оперетт и всеми любимые песни, романсы и хиты советской эстрады. Украшением праздника станут танцевальные номера с участием воронежского балета и выступления хора театра. Не обойдется без специальных сюрпризов и музыкальных подарков от симфонического оркестра театра под управлением маэстро Данилы Серганина, - отметили в театре.

В концерте участвуют звезды воронежской оперы Татьяна Алиева, Мария Бойко, Марина Безбородова, Игорь Горностаев, Светлана и Роман Дюдины, Назарий Немченко, Софья Овчинникова, Алексей Тюхин, Дарья Филиппова, Дмитрий Хангельдыев и Оксана Шапошникова.

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