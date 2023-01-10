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НовостиСпорт10 января 2023 17:00

Наставник воронежского «Факела» Пятибратов получил диплом категории Pro-УЕФА

Теперь он сможет работать в любой стране мира
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Пятибратов.

Дмитрий Пятибратов.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Сегодня, 10 января, в академии Российского футбольного союза состоялось вручение дипломов категории PRO-УЕФА. В числе прочих, обладателями тренерских лицензий стали Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Спартак Гогниев, Роман Шаронов и наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов. Лицензия PRO-УЕФА позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране мира.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, cтали известны пять соперников «Факела» в матчах на зимних сборах.