В воронежском парке «Дельфин» заработал каток под открытым небом

Сегодня, 10 января, в воронежском парке «Дельфин» под открытым небом заработал каток. Он располагается на площади 1200 кв. метров возле жилого комплекса «Атлантис». Администрация парка уверяет, что ледовая площадка будет работать даже при плюсовой температуре.

Время работы катка с 11:00 до 23:00. Продолжительность одного сеанса составляет полтора часа. Детей до трех лет на каток не пустят, от трех до десяти лет пустят, но в сопровождении взрослого. Коньки можно взять тут же напрокат. В наличии имеются 250 пар.