В Воронежской области из-за подъема воды в Дону остаются разведенными пять понтонных мостов

Когда пять понтонных мостов вернут на привычное место, пока неясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном управлении МЧС сообщили, что из-за подъема воды в Дону остаются разведенными понтонные мосты в пяти районах - Богучарском, Верхнемамонском, Лискинском, Острогожском и Хохольском. В то же время затопления ближайших к реке земельных участков не прогнозируют. До половодья все же очень далеко.

В ведомстве напомнили, что подъем воды в реках Воронежской области наблюдается с середины декабря. Связан он с тем, что осенью 2022 года из-за обильных дождей произошло переувлажнение почвы. Затем она сильно промерзла. А в середине и в конце декабря произошло резкое повышение температура (она была на 7-10 градусов выше нормы). И снова было много дождей (130 процентов от месячной нормы первого месяца зимы). В результате на Дону, успевшем замерзнуть, начало ломать льдины, что в сочетании с подъемом воды и вынудило местные власти закрывать понтонные переправы. Некоторые из них сорвало с привычного места.