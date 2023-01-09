В Воронеже снесут 16 незаконных ларьков

Мэрия Воронежа опубликовала список адресов, по которым в январе запланирован демонтаж незаконных киосков. В это раз снесут 16 самовольно установленных торговых объектов – причем демонтажу подлежат точки во всех районах города:
ул. Минская, 63а (киоск и автомат по продаже воды),
ул. Шишкова, 72,
ул. Владимира Невского, 13, 15, 48з (киоск и павильон),
ул. Лизюкова, 50, 78, 85 (II-297),
пл.Советов, 30,
Московский проспект, 54,
ул.Иркутская, 13а,
Ленинский проспект, 31,
ул. Краснознаменная, 225 (киоск и холодильник),
ул.Южно-Моравская, 34.