В Воронеже снесут 16 незаконных ларьков

Мэрия Воронежа опубликовала список адресов, по которым в январе запланирован демонтаж незаконных киосков. В это раз снесут 16 самовольно установленных торговых объектов – причем демонтажу подлежат точки во всех районах города:

ул. Минская, 63а (киоск и автомат по продаже воды),

ул. Шишкова, 72,

ул. Владимира Невского, 13, 15, 48з (киоск и павильон),

ул. Лизюкова, 50, 78, 85 (II-297),

пл.Советов, 30,

Московский проспект, 54,

ул.Иркутская, 13а,

Ленинский проспект, 31,

ул. Краснознаменная, 225 (киоск и холодильник),

ул.Южно-Моравская, 34.