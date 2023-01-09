Двух сотрудников университета правосудия будут судить в Воронеже за взятки

В прокуратуре Воронежской области 9 января утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки группой лиц, фигурантами которого проходят два сотрудника кафедры уголовно-процессуального права Центрального филиала «Российского государственного университета правосудия».

По версии следствия, доцент и заведующий кафедрой брали взятки за выставление положительных оценок при защите выпускных квалификационных работ - магистерских диссертаций. Таким образом с 2018 по 2020 год они через посредников получили от восьми студентов по 110 тысяч рублей за каждую выпускную работу.

Уголовное дело направляется в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.