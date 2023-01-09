Ищут виновника ДТП, сбившего под Воронежем насмерть пенсионера в новогодний вечер

Полицейские просят у воронежцев помощи в розыске виновника смертельной аварии, скрывшегося с места ДТП.

Авария произошла в новогодний вечер. 31 декабря 2022 года в 18.20 на улице Полевой в селе Хвощеватка Рамонского района неизвестная машина сбила 74-летнего пенсионера. Виновник скрылся. Потерпевший скончался на месте аварии от полученных травм

- Следователи и сотрудники ГИБДД при осмотре места происшествия обнаружили осколки бампера черного цвета. Следственным отделом ОМВД России по Рамонскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Следствие просит откликнуться очевидцев аварии, а также, по возможности, предоставить записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.

Полицейские просят располагающих какой-либо значимой информацией обратиться по телефону дежурной части (47340) 2-10-53. Конфиденциальность гарантируется.