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НовостиПроисшествия8 января 2023 10:46

В Воронежской области в горящем строительном вагончике погиб мужчина

Пожар удалось ликвидировать с помощью 6 спасателей
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Житель Воронежской области погиб при пожаре в строительном вагончике в селе Щучье в Эртильском районе. Возгорание случилось ночью в субботу, 7 января. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Сообщение на пульт дежурного о пожаре на улице Красный Битюг поступило в 22:50. На место прибыли 6 человек и 2 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в 23:09.

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте происшествия было найдено тело 35-летнего мужчины. А строительный вагончик был поврежден огнем по всей площади. Причина пожара устанавливается.