Ночью в Центральном районе Воронежа дотла сгорела Toyota

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Ночью в Центральном районе Воронежа полыхала «Toyota RAV4». Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 05:01 8 января. Пожар случился на улице Тимирязева возле дома № 27а. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место ЧП выехало отделение ПСЧ-1. Всего к ликвидации пожара привлекались 4 человека и 1 единица техники. Огонь потушить удалось в 05:15. Однако легковой автомобиль выгорел. По оперативной информации, пострадавших нет.

Спасатели напоминают воронежцам: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если же вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».