Под Воронежем сгорела дача

Пожарные быстро справились с огнем и в Новоживотинном, и в Россоши, в обоих ЧП обошлосб без жертв. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 6 января, около 13.30 загорелась дача в садоводческом товариществе «Энергия», расположенном в селе Новоживотинное Рамонского района.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 13.37. На место ЧП выезжали 12 наших специалистов на трех машинах. Огонь удалось потушить в 14.15. Однако пламя сильно повредило дом 10х8 метров. На первом этаже выгорел пол на площади 3 квадратных метра, а также межэтажное перекрытие. Также повреждена пламенем стена на площади 5 «квадратов». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Менее крупный пожар случился в тот же день в Россоши на улице Островского. Там вспыхнул сарай 3х4 метра. Случилось это около полудня.

- О пожаре в местном подразделении МЧС узнали в 12.11. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной машине. Пламя потушили в 12.21. В сарае рухнула крыша на площади 2 квадратных метра, также повреждены огнем хранившиеся там вещи. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.