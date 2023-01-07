В райцентре Воронежской области на Новый год у молодой женщины украли машину и два ноутбука

Юному рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

3 января за помощью к полицейским обратилась 21-летняя жительница Боброва. Молодая женщина рассказала, что 31 декабря уехала отмечать новогодние праздники к своим знакомым. Ее не было дома три дня. Когда же она вернулась, то обнаружила, что в ее квартире, расположенной на улице 25 лет Октября, не было двух ноутбуков и 500 рублей. А со двора дома исчезла припаркованная там «пятерка».

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в курсе отъезда женщины был 20-летний брат ее сожителя. Личность эта была для полицейских хорошо известна – ранее он уже был судим за кражу. Молодого человека задержали. В отделе полиции он признал свою вину и рассказал, что и машину, и ноутбуки успел продать. Автомобиль знакомому, а компьютеры – по объявлению в соцсети.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Юного рецидивиста арестовали. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.