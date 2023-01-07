Под Воронежем пьяный водитель «Лады» врезался в «восьмерку»: двое ранены

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 6 января, в 19.49 в Семилукском районе на 31 километре дороги Курск-Воронеж-Курбатово-Землянск случилась авария. 20-летний пьяный водитель «Лады-Калины», ехавший со стороны села Курбатово в направлении Землянска, потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «восьмерку», которой управлял 19-летний местный житель.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «восьмерки» и его 18-летний пассажир получили травмы, потребовавшие их госпитализации. Пьяному мужчине, рулившему «Ладой», серьезная медицинская помощь не потребовалась. Однако очевидно, что ему предстоит отвечать за пьяную езду, которая к тому же привела к таким последствиям.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 6 января в Воронежской области случилось 94 ДТП, из них 58 – в Воронеже, 29 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы три человека. Автоинспекторы остановили 11 пьяных водителей и еще четырех за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.