В Воронеже стартовал "Зимний уикэнд" фестиваля "Маршак"

"Как найти Вифлеем" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 января в Воронеже стартовал «Зимний уикенд», организованный командой фестиваля "Маршак". В первый день проекта прошли первые показы спектакля «Как найти Вифлеем» творческого объединения «Таратумб». Эту постановку покажут дважды и сегодня, 6 января. А 13-15 января в Воронеже выступят Красноярский ТЮЗ и «Антикварный цирк». В программу вошли спектакли, посвященные зиме и Рождеству.

«Зимний уикенд» Маршакфест проводит впервые. Но как отмечают организаторы, идея проекта возникла давно.

- Много красивых "зимних" спектаклей, но нам не удалось привезти их в обычные сроки фестиваля. А сейчас появилась такая возможность. Зимой, когда в городе особая атмосфера, а дети и взрослые верят в новогодние чудеса, нам хотелось, чтобы их все-таки увидели воронежские зрители, - сказал руководитель фестиваля Илья Скрипников.

Два театра, которые участвуют в программе, еще никогда не были на фестивале "Маршак".

- Много лет мы, организаторы, мечтали увидеть их в Воронеже. “Антикварный цирк”, создающий нежные, волшебные театрально-цирковые представления, привезет один из самых известных своих спектаклей “Мандариновый ангел”. Красноярский ТЮЗ, один из лучших детских театров страны, покажет в Воронеже свою знаменитую, получившую множество наград "Снежную королеву", - добавила куратор программы «Зимнего уикенда» Раиса Ждан

- Как мы можем судить по первым показам спектакля "Как найти Вифлеем", проект заинтересовал воронежцев и стал дополнительным источником радости для юных зрителей. Я думаю, это хороший повод его повторить и в следующем году, отметил Илья Скрипников.