В Воронеже пьяный мужчина решил скрасить досуг и перевел мошенникам 50 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 42-летний мужчина, приняв на грудь, смотрел сайты по предоставлению услуг в сфере досуга 2 января. Выбрав несколько, оставил на них заявки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, спустя время ему позвонил неизвестный. С ним то он и договорился о выбранной услуге (какой конкретно – не уточняется). Далее беседа перешла в мессенджеры. Аферист отправил потерпевшему ссылку для оплаты. Покупатель все оплатил.

Однако никакие услуги мужчина так и не получил. А сами аферисты после получения денег перестали выходить на связь. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).