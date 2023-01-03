В Воронеже 4 января можно прийти на прием в Социальный фонд

Новая структура полноценно заработает с 9 января. Фото: предоставлено пресс-службой Социального фонда России.

Воронежцы смогут воспользоваться услугами Социального фонда уже в среду, 4 января. В этот день в столице Черноземья с 8.00 до 13.00 будут работать клиентские службы новой структуры в дежурном режиме. Будут доступны все услуги, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.

Социальный фонд объединил функции двух ранее существовавших фондов: Пенсионного и соцстраха. Его создание практически совпало с новогодними праздниками. Поэтому фактически на полную мощь он заработает с 9 января 2023 года. До 8 января, как известно, длятся выходные.

Адрес ближайшей клиентской службы Воронежа и Воронежской области можно уточнить на сайте Соцфонда. Подача электронных заявлений на получение мер социальной поддержки фонда доступна на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре - по бесплатному телефону 8-800-6000-000. В онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.