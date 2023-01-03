В Воронежской области за последнюю неделю 2022 года ОРВИ и гриппом заболели 13 288 человек

Судя по динамике заболеваний, работы у бригад скорой стало чуть меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резко улучшилась ситуация с заболеваниями ОРВИ и гриппом. Об этом можно судить по данным статистики Роспотребнадзора. Санитарные врачи сообщили, что с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года заболели 13 288 жителей Воронежской области. В их числе 5 291 ребенок. Это на 42 процента меньше, чем на предыдущей неделе, но по-прежнему на 35 процентов выше эпидемиологического порога.

Напомним, с 19 по 25 декабря заболевших было 23 117, в их числе 10 525 детей до 14 лет. Причем тогда 82 процента заболеваний были случаи гриппа. По последней неделе 2022 года о процентной доле этого вируса среди общего количества заболеваний не сообщают.